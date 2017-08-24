Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ДТП с мотоциклом в Бишкеке: скончался пассажир Toyota PessoДТП с мотоциклом в Бишкеке: скончался пассажир Toyota PessoСДПК ознакомилась с программой Сапара Исакова и его новой командойСДПК ознакомилась с программой Сапара Исакова и его новой командой

Сотрудники ГКНБ задержали ранее разыскиваемого террориста

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444374-ru.html

Похожие новости

ГКНБ задержал члена террористической организации

ГКНБ сообщает о задержании члена террористической организации

На Иссык-Куле задержаны члены ОПГ, требовавшие "отметку" у предпринимателя

В Оше задержали члена преступной группировки с боевыми гранатами

Ночью милиционерам угрожали гранатой — в Бишкеке ищут возможных террористов

24 августа 2017, 13:54       Комментарии

19 августа во время контртеррористических мероприятий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям "Финансирование террористической деятельности", "Бандитизм" и "Разбой" УК КР задержан разыскиваемый член международной террористической организации Х.Х., 1994 года рождения, уроженец Ошской области.
По данным ГКНБ, задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку, для совершения убийств и разбоев, с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов.
"Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы. В настоящее время Х.Х. водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум