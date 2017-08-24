Сотрудники ГКНБ задержали ранее разыскиваемого террориста

24 августа 2017, 13:54 Комментарии

19 августа во время контртеррористических мероприятий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям "Финансирование террористической деятельности", "Бандитизм" и "Разбой" УК КР задержан разыскиваемый член международной террористической организации Х.Х., 1994 года рождения, уроженец Ошской области.

По данным ГКНБ, задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку, для совершения убийств и разбоев, с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов.

"Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы. В настоящее время Х.Х. водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами", – говорится в сообщении.