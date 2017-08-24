СМИ: США могут ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

24 августа 2017, 14:03 Комментарии

США могут ограничить выдачу виз гражданам тех стран, которые отказываются сотрудничать с американским министерством внутренней безопасности по вопросам депортации. Как сообщает Fox News, соответствующее предложение администрация президента США Дональда Трампа направила в госдепартамент, пишет "Российская газета".

По данным телеканала, ограничения коснутся четырех стран, но каких именно не уточняется. Известно лишь, что речь идет о государствах, которые отказываются принимать обратно своих граждан, выдворенных из США, либо затягивают эту процедуру.

В госдепе отметили, что уже занимаются этим вопросом. С момента избрания Дональда Трампа на пост президента из США высланы 167 тыс. 350 иностранцев. Большинство из них — выходцы из стран Латинской Америки.