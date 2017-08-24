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СМИ: США могут ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/smi-ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444373-ru.html

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24 августа 2017, 14:03       Комментарии

США могут ограничить выдачу виз гражданам тех стран, которые отказываются сотрудничать с американским министерством внутренней безопасности по вопросам депортации. Как сообщает Fox News, соответствующее предложение администрация президента США Дональда Трампа направила в госдепартамент, пишет "Российская газета".
По данным телеканала, ограничения коснутся четырех стран, но каких именно не уточняется. Известно лишь, что речь идет о государствах, которые отказываются принимать обратно своих граждан, выдворенных из США, либо затягивают эту процедуру.
В госдепе отметили, что уже занимаются этим вопросом.  С момента избрания Дональда Трампа на пост президента из США высланы 167 тыс. 350 иностранцев. Большинство из них — выходцы из стран Латинской Америки.

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