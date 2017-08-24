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На Иссык-Куле задержаны члены ОПГ, требовавшие "отметку" у предпринимателя

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444372-ru.html

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24 августа 2017, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Правоохранительные органы задержали лиц, занимавшихся вымогательством денег у предпринимателей, сообщает пресс-служба МВД КР.
Оперативными службами МВД проведена спецоперация по задержанию криминальных авторитетов, занимавшихся вымогательством у предпринимателей в курортной зоне республики.
В начале августа сотрудниками службы криминальной милиции была получена оперативная информация, что в селе Бостери Иссык-Кульского района некие лица, представляющиеся криминальными лидерами, путем угроз вымогают денежные средства у предпринимателя. Злоумышленники обложили "данью" предпринимателя и требовали "отметку" в сумме 500 долларов США.
В целях пресечения преступной деятельности вымогателей были проведены совместные оперативно-следственные мероприятия правоохранительных органов.
В середине августа в одном из кафе села Бостери оперативниками МВД и сотрудниками ГКНБ с поличным, при получении вымогаемых денежных средств, задержаны житель Иссык-Кульского района М.А., 1991 года рождения, имеющий криминальный статус "смотрящего", и У.Б., 1992 года рождения, также являющийся жителем этого района. Оба неоднократно судимые, состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группировки.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Постановлением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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