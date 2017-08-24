ГКНБ сообщает о задержании члена террористической организации

24 августа 2017, 13:57 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Спецслужбы Кыргызстана сообщают о задержании 23-летнего члена международной террористической организации. Он водворен в следственный изолятор ГКНБ.

Сообщается, что задержанный входил в подпольную группу, прошедшую боевую подготовку для совершения убийств и разбоев с целью финансирования терроризма и реализации планов по совершению терактов. Эта группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы.

ГКНБ выявляет возможных его преступных связей на территории Кыргызстана и за его пределами.

Указывается, что он был задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям "Финансирование террористической деятельности", "Бандитизм" и "Разбой".