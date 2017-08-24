В Бишкеке без осадков — прогноз погоды на 25 августа

24 августа 2017, 13:57 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +27...+29.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 23 августа составила 20,8 градуса, 24 августа утром была 20 градусов.