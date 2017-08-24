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Угрожали милиции гранатой — новые подробности инцидента в Бишкеке от МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444368-ru.html

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МВД КР: Милиционеры не уступали дорогу злоумышленникам, угрожавшие им гранатой

24 августа 2017, 13:03       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Милиционеры сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить неизвестных, угрожавших им гранатой, сообщила пресс-служба МВД.
В ночь на четверг в Бишкеке патрульные инспекторы с целью проверки документов остановили машину, в салоне которой находились четверо мужчин. По данным источника в милиции, один из них приставил к голове правоохранителя пистолет, а другой вытащил гранату и грозился взорвать ее. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли книги и мобильный телефон.
Пресс-служба МВД сообщила причину остановки авто: водитель проигнорировал красный сигнал светофора.
Ранее источники рассказали, что милиционерам пришлось отпустить злоумышленников после того, как они пригрозили взорвать гранату. МВД же сообщает, что блюстители порядка сделали несколько предупредительных выстрелов. В это время, по данным пресс-службы, машина на большой скорости сорвалась с места и скрылась. Преследование результатов не дало.
Позже автомобиль нашли, сейчас ведется розыск подозреваемых.
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