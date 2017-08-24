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ДТП с мотоциклом в Бишкеке: скончался пассажир Toyota Pesso

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444366-ru.html

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Скончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека Султанова

24 августа 2017, 13:55       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Скончался пассажир легкового авто, столкнувшегося с мотоциклом в центре Бишкека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД столицы.
Мотоцикл и Toyota Pesso столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. 21-летний мотоциклист погиб, трех молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами.
© Фото / Илья ДейнекоМотоцикл и Toyota Pesso столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. "23-летний пассажир Toyota скончался 19 августа. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сиденье", - сообщили в ГУВД.
Известно, что сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. 17-летнюю Аделину в тяжелом состоянии доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, она впала в кому. В тот же день Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что его дочери требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на его просьбу откликнулись многие соотечественники и поблагодарил всех за поддержку.
Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.
Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 1.30 заметили мотоцикл, "передвигавшийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".
"При проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП", - сообщили в управлении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Также проводится служебное расследование.
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