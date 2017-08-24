Премьер-министр Казахстана сказал, как чувствуют себя экономики стран ЕАЭС

24 августа 2017, 14:00 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Как отреагировали национальные экономики государств ЕАЭС на интеграцию, рассказал премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев. Он выступил в Астане на международном выставочном форуме "Евразийская неделя", сообщает Sputnik Казахстан.

По мнению Сагинтаева, странам удается адаптироваться к новым условиям. Он отметил, что ВВП Евразийского экономического союза за первые три месяца этого года вырос на один процент, а объем промышленности - на три.

"Объемы внешней торговли стран ЕАЭС в первом полугодии увеличились почти на 28 процентов. В целом благодаря созданию внутренних условий для развития торговли мы наращиваем ее не только между государствами союза, но и с третьими странами. Например, открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров из Вьетнама, мы значительно активизировали торговлю с этой страной ", - сказал премьер-министр РК.

Глава кабмина отметил, что сейчас ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле с Израилем, Сербией и Ираном. Он подчеркнул, что ключевым является вопрос об устранении экономических ограничений и барьеров между государствами.

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