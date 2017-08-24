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Ташиев и Келдибеков сдали подписные листы в ЦИК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tashie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444364-ru.html

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В ЦИК поступили подписные листы Адахана Мадумарова

Предлагавший отказаться от участия в президентских выборах Мадумаров сдал в ЦИК подписные листы

24 августа 2017, 13:16       Комментарии

24 августа два кандидата в президенты Кыргызстана Камчыбек ташиев и Ахматбек Келдибеков сдали подписные листы в Центризберком.
По данным пресс-службы ЦИК, Келдибеков сдал 53 тыс.827 подписей, а Ташиев 45 тыс. 498.
Центризберком в течение десяти дней изучит подлинность подписей. Срок сдачи подписных листов в поддержку кандидатов в президенты КР заканчивается 26 августа.
Ранее свои листы сдал Омурбек Бабанов. Его поддержали более 107 тыс. человек.
Напомним, выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

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