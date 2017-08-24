Ташиев и Келдибеков сдали подписные листы в ЦИК

24 августа 2017, 13:16 Комментарии
24 августа два кандидата в президенты Кыргызстана Камчыбек ташиев и Ахматбек Келдибеков сдали подписные листы в Центризберком.
По данным пресс-службы ЦИК, Келдибеков сдал 53 тыс.827 подписей, а Ташиев 45 тыс. 498.
Центризберком в течение десяти дней изучит подлинность подписей. Срок сдачи подписных листов в поддержку кандидатов в президенты КР заканчивается 26 августа.
Ранее свои листы сдал Омурбек Бабанов. Его поддержали более 107 тыс. человек.
Напомним, выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.