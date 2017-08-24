Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем

24 августа 2017, 13:23 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 августа, встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем, сообщает пресс-служба президента.

На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Афганистаном в различных сферах с учетом исторических и культурных связей между народами двух стран и в контексте реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов в регионе.

Отметим, Даниш прибыл в страну для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

"Положительные процессы, которые произошли в период вашего президентства, останутся в истории не только Кыргызстана, но и многих стран региона", – сказал он, желая успехов в предстоящих президентских выборах.

Во встрече приняли участие Генеральный директор Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды Мустафа Захер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Афганистана в Кыргызстане Мохаммед Исса Месбах.