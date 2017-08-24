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Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444363-ru.html

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24 августа 2017, 13:23       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 августа, встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем, сообщает пресс-служба президента.
На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Афганистаном в различных сферах с учетом исторических и культурных связей между народами двух стран и в контексте реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов в регионе.
Отметим, Даниш прибыл в страну для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.
"Положительные процессы, которые произошли в период вашего президентства, останутся в истории не только Кыргызстана, но и многих стран региона", – сказал он, желая успехов в предстоящих президентских выборах.
Во встрече приняли участие Генеральный директор Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды Мустафа Захер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Афганистана в Кыргызстане Мохаммед Исса Месбах.

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