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В Бишкеке стартовала III выставка товаров стран Великого Шелкового пути

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444362-ru.html

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24 августа 2017, 13:16       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке на манеже Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта стартовала III выставка товаров стран Великого Шелкового пути.
В мероприятии принимают участие более 20 торговых делегаций из Китая, России, Казахстана и Беларуси.
По словам организаторов, выставка призвана укрепить торговые связи и помочь компаниям найти новых клиентов.
В экспозиции представлена текстильная продукция и одежда, сувенирные изделия, медицинские и продовольственные товары, сельхозтехника и многое другое.
Выставка продлиться с 24 по 26 августа.

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