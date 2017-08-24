В Бишкеке стартовала III выставка товаров стран Великого Шелкового пути

24 августа 2017, 13:16 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке на манеже Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта стартовала III выставка товаров стран Великого Шелкового пути.

В мероприятии принимают участие более 20 торговых делегаций из Китая, России, Казахстана и Беларуси.

По словам организаторов, выставка призвана укрепить торговые связи и помочь компаниям найти новых клиентов.

В экспозиции представлена текстильная продукция и одежда, сувенирные изделия, медицинские и продовольственные товары, сельхозтехника и многое другое.

Выставка продлиться с 24 по 26 августа.