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Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром ДанишемАлмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром ДанишемТашиев и Келдибеков сдали подписные листы в ЦИКТашиев и Келдибеков сдали подписные листы в ЦИК

Кок-бору: Кыргызстан разгромил Таджикистан (15:2) и одержал четвертую победу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chm-po-ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444361-ru.html

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24 августа 2017, 13:19       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Таджикистана со счетом 15:2 в четвертой игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.
21 августа в первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2, сборную Турции – 13:3.
Завтра, 25 августа, Кыргызстан сыграет с командой США.
Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

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