Кок-бору: Кыргызстан разгромил Таджикистан (15:2) и одержал четвертую победу

24 августа 2017, 13:19 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Таджикистана со счетом 15:2 в четвертой игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.

21 августа в первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2, сборную Турции – 13:3.

Завтра, 25 августа, Кыргызстан сыграет с командой США.

Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.