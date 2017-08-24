Антисанитария, просроченные препараты: рейд Батыралиева по клиникам Ошского рынка

24 августа 2017, 13:28 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев проинспектировал частные медицинские центры, расположенные на территории Ошского рынка в Бишкеке. Ни одна клиника в ходе рейда не предоставила лицензию на ведение лечебной деятельности.

Рейд прошел вчера, 23 августа. Министр лично осмотрел состояние частных медучреждений и стал свидетелем антисанитарной картины, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Батыралиева, лицензии на ведение медицинской деятельности должны быть вывешены на видном месте вместе с аттестационным сертификатом специалиста по всем специальностям.

"Пациенты должны видеть лицензию и быть уверены, что их здоровье в руках надежных специалистов, а не каких-то шарлатанов", - сказал министр.

Он добавил, что эти проблемы не могут быть решены одним только действием Минздрава, нужна поддержка общества.

Министром здравоохранения дано указание директору Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора о подготовке предписания владельцам частных медицинских центров расположенных на территории Ошского рынка.

Сообщается, что сейчас рассматривается вопрос о проведении внеплановых проверок по санитарно-техническому состоянию частных медицинских учреждений по всему Бишкеку.