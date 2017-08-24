МВД КР: Милиционеры не уступали дорогу злоумышленникам, угрожавшие им гранатой

24 августа 2017, 13:36 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Правоохранительные органы проводят мероприятия по задержанию лиц, не подчинившихся требованиям сотрудников патрульной милиции, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, милиция разыскивает вооруженных лиц, угрожавших оружием сотрудникам правоохранительных органов.

В ночь на четверг, примерно в 01:20, на улице Ауэзова около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проехал на красный цвет светофора.

"Вышедший из машины водитель показал документы на автомашину, в салоне авто находилось несколько мужчин. Во время проверки документов пассажиры вдруг вытащили пистолет и гранату и начал угрожать", - рассказали в пресс-службе.

При этом в МВД заявили, что сообщения в некоторых информагентствах о том, что милиционеры уступили дорогу злоумышленникам, и они уехали, не соответствуют действительности.

Как пояснили в МВД, после того как неизвестный мужчина вытащил гранату, сотрудники патрульной милиции произвели несколько предупредительных выстрелов. Неизвестные лица на большой скорости скрылись на указанной автомашине, преследование их результатов не дало.

По городу объявлен план "Перехват". В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий автомашина "Nissan", на которой передвигались подозреваемые, найдена брошенной в районе жилмассива "Кок-Жар". В настоящее время проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц.