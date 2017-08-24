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Грязь, паяльники и мусор — кадры из больниц, где лечатся бишкекчане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444357-ru.html

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24 августа 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев и директор Департамента госсанэпиднадзора Толон Исаков посетили частные медицинские центры на территории Ошского рынка в Бишкеке, сообщает пресс-служба Минздрава.
© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРМинистр здравоохранения Талантбек Батыралиев и директор Департамента госсанэпиднадзора Толон Исаков посетили частные медицинские центры на территории Ошского рынка в Бишкеке Визит чиновники провели для ознакомления с деятельностью частных клиник. При этом ни в одном центре им не предоставили лицензию на оказание медуслуг.
Пресс-служба Минздрава отметила, что во многих клиниках наблюдается антисанитария, используются просроченные лекарственные препараты.
"Лицензии на ведение медицинской деятельности должны быть вывешены на видном месте наряду с аттестационными сертификатами специалистов. Пациенты должны видеть эти лицензии и быть уверенными, что их здоровье в руках обученных специалистов, а не каких-то шарлатанов", - отметил Батыралиев.
Он подчеркнул, что эти проблемы должны решаться Минздравом при поддержке органов местного самоуправления и всего общества.
В ведомстве отметили, что рассматривается вопрос о внеплановой проверке санитарно-технического состояния частных медицинских центров в Бишкеке. Министр дал указание директору Департамента госсанэпиднадзора подготовить предписания для владельцев клиник, расположенных на территории Ошского рынка.
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