Грязь, паяльники и мусор — кадры из больниц, где лечатся бишкекчане

24 августа 2017, 13:11 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев и директор Департамента госсанэпиднадзора Толон Исаков посетили частные медицинские центры на территории Ошского рынка в Бишкеке, сообщает пресс-служба Минздрава.

© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРМинистр здравоохранения Талантбек Батыралиев и директор Департамента госсанэпиднадзора Толон Исаков посетили частные медицинские центры на территории Ошского рынка в Бишкеке Визит чиновники провели для ознакомления с деятельностью частных клиник. При этом ни в одном центре им не предоставили лицензию на оказание медуслуг.

Пресс-служба Минздрава отметила, что во многих клиниках наблюдается антисанитария, используются просроченные лекарственные препараты.

"Лицензии на ведение медицинской деятельности должны быть вывешены на видном месте наряду с аттестационными сертификатами специалистов. Пациенты должны видеть эти лицензии и быть уверенными, что их здоровье в руках обученных специалистов, а не каких-то шарлатанов", - отметил Батыралиев.

Он подчеркнул, что эти проблемы должны решаться Минздравом при поддержке органов местного самоуправления и всего общества.

В ведомстве отметили, что рассматривается вопрос о внеплановой проверке санитарно-технического состояния частных медицинских центров в Бишкеке. Министр дал указание директору Департамента госсанэпиднадзора подготовить предписания для владельцев клиник, расположенных на территории Ошского рынка.

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