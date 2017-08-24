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В новый состав правительства Кыргызстана внесут изменения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-novy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444356-ru.html

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24 августа 2017, 12:59       Комментарии

Фракция СДПК предлагает внести изменения в структуру правительства. Об этом сообщили в секретариате политобъединения.
Так, на пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра хотели бы видеть председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.
"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Кроме того, секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.
На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова.

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