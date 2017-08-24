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Вице-президент Афганистана на встрече с А.Атамбаевым пожелал успешно провести выборы президента КыргызстанаВице-президент Афганистана на встрече с А.Атамбаевым пожелал успешно провести выборы президента КыргызстанаЧисленность снежных барсов уменьшается, - председатель совета глобальной тигровой инициативыЧисленность снежных барсов уменьшается, - председатель совета глобальной тигровой инициативы

Эксперты подчеркивают необходимость ведения более точного подсчета количества особей снежных барсов

Источник:
http://kabar.kg/news/eksperty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444355-ru.html

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24 августа 2017, 13:01       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Эксперты считают, что необходимо вести более точный подсчет количества особей снежных барсов в ландшафтах. Об этом в ходе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистемы заявил секретарь Глобальной программы сохранения снежного барса и его экосистемы Костуб Шарма.
По его словам, Индия на сегодня обеспокоена ухудшением статуса снежного барса. Озабоченность вызвана тем, что невозможно подсчитать точное количество популяции этого вида животного в ландшафтах, и данные не зарегистрированы документально.
"В Индии мы работаем более 20 лет по сохранению снежного барса, есть своя национальная программа в этом направлении. Но нет точных данных относительно количества. Есть уточненные данные, которые требуют еще большего уточнения. Поэтому подсчет их количества может быть одним из видов стратегии, которую необходимо принять. Ситуация на самом деле в этом направлении серьезная. Мы должны работать дружно в подсчете точного количества особей снежного барса. Все страны, которые относятся к ареалу обитания снежного барса, должны вести подсчет", - полагает Костуб Шарма.
В свою очередь, представитель Пакистана заявил о том, что снежные барсы – это живые существа и поэтому их количество будет меняться постоянно. "Данные о количестве сегодня несовершенны. Мы должны вести подсчет, но только без ущерба для самих животных и природы", - отметил при этом он.
Эксперт из Индии рассказал, что важное значение для популяции снежных барсов имеет климат, точнее его изменения. "Если подсчитать выбросы, которые прогнозируются, то мы можем сделать вывод, что климат будет меняться. Мы намерены выбросить в атмосферу 400-500 млн кубометров углеводорода. В реках объем воды меняется. Как все это будет влиять на снежного барса?" - вопросил он.
Эксперты пришли к мнению, что подсчет точного количества особей снежных барсов сложный.

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