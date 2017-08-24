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На трассе Бишкек-Ош столкнулись два бензовоза, в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута

Источник:
http://kabar.kg/news/na-trasse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444353-ru.html

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ДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водитель

24 августа 2017, 13:04       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. На трассе Бишкек-Ош столкнулись два бензовоза компании "Джунда", в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария произошла на 82 километре автодороги Бишкек-Ош . Сообщается, что ДТП произошло по вине водителя второй грузовой машины, который ехал позади. Он не справился с управлением и врезался впереди ехавший бензовоз.
На месте происшествия на данный момент работают спасатели МЧС по Жайылскому району и сотрудники прокуратуры и Госсанэпидемстанции.

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