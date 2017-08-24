На трассе Бишкек-Ош столкнулись два бензовоза, в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута

24 августа 2017, 13:04 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. На трассе Бишкек-Ош столкнулись два бензовоза компании "Джунда", в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла на 82 километре автодороги Бишкек-Ош . Сообщается, что ДТП произошло по вине водителя второй грузовой машины, который ехал позади. Он не справился с управлением и врезался впереди ехавший бензовоз.

На месте происшествия на данный момент работают спасатели МЧС по Жайылскому району и сотрудники прокуратуры и Госсанэпидемстанции.