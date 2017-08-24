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Численность снежных барсов уменьшается, - председатель совета глобальной тигровой инициативы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444352-ru.html

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Нет "отмазкам". Штраф за отстрел снежного барса увеличился на миллион сомов

24 августа 2017, 13:00       Комментарии

"Численность снежных барсов уменьшается по всему миру, они находятся в очень уязвимой ситуации", - сказал председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма 24 августа на форуме по сохранению барсов. По его словам, только 2% территории, на которой обитают снежные барсы, мониторится, а остальные 98% - нет.
"Это ситуация неприемлема. Мы должны объединиться и бороться с этой проблемой", - сказал он.
Представитель делегации Таджикистана сообщили, что в их стране самая большая популяция снежных барсов, но их точное количество оценить невозможно.
"Ошейник позволяет только отслеживать движения животного: один из снежных барсов, на котором есть GPS, сначала был в Таджикистане, затем пересек границу Афганистана", - добавил он.
Представители Пакистана в свою очередь отметили, что нужно разработать систему подсчета популяции снежного барса без вреда для самих животных.

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