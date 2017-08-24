Численность снежных барсов уменьшается, - председатель совета глобальной тигровой инициативы

24 августа 2017, 13:00 Комментарии

"Численность снежных барсов уменьшается по всему миру, они находятся в очень уязвимой ситуации", - сказал председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма 24 августа на форуме по сохранению барсов. По его словам, только 2% территории, на которой обитают снежные барсы, мониторится, а остальные 98% - нет.

"Это ситуация неприемлема. Мы должны объединиться и бороться с этой проблемой", - сказал он.

Представитель делегации Таджикистана сообщили, что в их стране самая большая популяция снежных барсов, но их точное количество оценить невозможно.

"Ошейник позволяет только отслеживать движения животного: один из снежных барсов, на котором есть GPS, сначала был в Таджикистане, затем пересек границу Афганистана", - добавил он.

Представители Пакистана в свою очередь отметили, что нужно разработать систему подсчета популяции снежного барса без вреда для самих животных.