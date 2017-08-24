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Вице-президент Афганистана на встрече с А.Атамбаевым пожелал успешно провести выборы президента Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444351-ru.html

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24 августа 2017, 13:03       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 августа встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Афганистаном в различных сферах с учетом исторических и культурных связей между народами двух стран и в контексте реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов в регионе.
А.Атамбаев поблагодарил вице-президента Афганистана за приезд в Кыргызстан для участия в форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, отметив, что он призван обратить внимание вопросам сохранения биоразнообразия и экологических систем стран ареала обитания снежных барсов.
Мохаммад Сарвар Даниш передал А.Атамбаеву привет и наилучшие пожелания от президента Афганистана Ашрафа Гани, и отметил, что для афганской делегации участие в форуме по сохранению снежного барса - большая честь. "Мы с большим интересом принимаем участие в форуме", - сказал он.
Мохаммад Сарвар Даниш также пожелал успешного проведения президентских выборов в Кыргызстане. "Положительные процессы, которые произошли в период вашего президентства, останутся в истории не только Кыргызстана, но и многих стран региона", - сказал он.
Во встрече также приняли участие генеральный директор Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды Мустафа Захер и посол Афганистана в Кыргызстане Мохаммед Исса Месбах.

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