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Минздрав: Сотни медцентров в КР работают незаконно. Требуйте лицензию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365262_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444350-ru.html

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24 августа 2017, 12:33       Комментарии

В Кыргызстане сотни медицинских центров, в основном стоматологические кабинеты, которые не имеют лицензии на право ведения частной медицинской деятельности. Об этом сообщает отдел лицензирования Министерства здравоохранения.
По их информации, расположены они в основном на территории крупных рынков страны, как Ошский и Кара-Суйский, центральных рынках областных центров, городов и других крупных населенных пунктов. Также отмечается, что врачи, работающие там, могут не иметь соответствующих аттестационных сертификатов, доказывающих их квалификацию и навыки для оказания медицинских услуг населению.
"В данных центрах нарушается санитарный режим, не соблюдается инфекционная безопасность проведения медицинских процедур и манипуляций. Получая невинную медицинскую процедуру, например: вырывая зуб или пломбируя их, пациент может заболеть опасными вирусными гепатитами, ВИЧ/СПИД и другими заболеваниям через грязные инструменты, которые впоследствии могут привести к материальным затратам на лечение и даже к угрозе для жизни.
На территории указанных рынков расположены и многочисленные точки реализации лекарственных средств. В качестве приобретаемых лекарственных препаратов из этих источников можно сомневаться, так как не выдерживаются правила их хранения.
Просим население быть бдительными, требовать наличие лицензии и сертификатов специалистов, не получать медицинские услуги в частных центрах, не имеющих лицензию, а также не приобретать лекарства в аптечных учреждениях, не имеющих соответствующих лицензий, во избежание осложнений здоровья. Мэрии городов, МСУ областей просим не давать в аренду помещения, расположенные на территории рынков для медицинских целей без наличия лицензии", - сказала Бурул Арзыкулова, начальник отдела лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава.
Министерство здравоохранения инициирует проект Закона "О частной медицинской деятельности", где ключевым условием для хорошо функционирующего частного сектора является защита интересов пациентов, в том числе социально уязвимых, большое количество поставщиков, которые будут конкурировать друг с другом за пациентов, оказывая качественную медицинскую помощь, контролируемую со стороны уполномоченного органа по здравоохранению.
Действующим Законом КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" недостаточно регламентированы меры воздействия к лицензиату, в связи с чем Минздрав не может сразу приостановить, закрыть или аннулировать лицензию частных медицинских организаций и аптечных учреждений, в которых были допущены грубые лицензионные нарушения.

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