Более 3 млн кыргызстанцев прошли биометрическую регистрацию

24 августа 2017, 12:17 Комментарии

По состоянию на 24 августа по республике с начала кампании по сбору биометрических данных количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составило 3 млн 1 тыс. 286 человек, сообщает пресс-служба ГРС.

Из них 70 тыс. 148 человек сдали биометрические данные с мая месяца 2017 года то есть, с момента начала выдачи новых биометрических паспортов. За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации.

"Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные. Для того, чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, загс или же в Центрах обслуживаний населения ГРС", – напоминают в пресс-службе.

Напомним, к сдаче биометрической регистрации допускаются граждане Кыргызстана старше 16 лет.