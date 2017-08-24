Патрульная милиция ищет мужчин, угрожавших им оружием

24 августа 2017, 12:28 Комментарии

Милиция разыскивает лиц, угрожавших оружием сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, в ночь на четверг на улице Ауэзова, около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил ПДД и проехал на красный цвет светофора.

"Во время проверки документов пассажиры вытащили пистолет и гранату и начал угрожать милиционерам. Патруль произвел несколько предупредительных выстрелов. Неизвестные лица на большой скорости скрылись, преследование их результатов не дало. По городу объявлен план "Перехват". В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий Nissan нашли жилмассиве "Кок-Жар". В настоящее время проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", – говорится в сообщении.