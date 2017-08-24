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Патрульная милиция ищет мужчин, угрожавших им оружием

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/patrul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444346-ru.html

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24 августа 2017, 12:28       Комментарии

Милиция разыскивает лиц, угрожавших оружием сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД.
По его данным, в ночь на четверг на улице Ауэзова, около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил ПДД и проехал на красный цвет светофора.
"Во время проверки документов пассажиры вытащили пистолет и гранату и начал угрожать милиционерам. Патруль произвел несколько предупредительных выстрелов. Неизвестные лица на большой скорости скрылись, преследование их результатов не дало. По городу объявлен план "Перехват". В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий Nissan нашли жилмассиве "Кок-Жар". В настоящее время проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", – говорится в сообщении.

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