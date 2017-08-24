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Новости Кыргызстана

Более 3 млн кыргызстанцев прошли биометрическую регистрациюБолее 3 млн кыргызстанцев прошли биометрическую регистрациюВ шахте города Сулюкта погиб 11-летний мальчикВ шахте города Сулюкта погиб 11-летний мальчик

ГРС КР: Биометрическую регистрацию прошли более 3 млн человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-kr-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444345-ru.html

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24 августа 2017, 12:15       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, превысило 3 млн человек, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
По состоянию на 24 августа этого года по республике с начала кампании по сбору биометрических данных количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составило 3 млн 1 тыс 286 человек. Из них 70 тыс 148 человек сдали биометрические данные с мая месяца 2017 года то есть, с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.
За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные. Для того, чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, ЗАГС или же в Центрах обслуживаний населения Государственной регистрационной службы.
К сдаче биометрической регистрации допускаются граждане КР старше 16-летнего возраста.

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