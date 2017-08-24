ГРС КР: Биометрическую регистрацию прошли более 3 млн человек

24 августа 2017, 12:15 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, превысило 3 млн человек, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

По состоянию на 24 августа этого года по республике с начала кампании по сбору биометрических данных количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составило 3 млн 1 тыс 286 человек. Из них 70 тыс 148 человек сдали биометрические данные с мая месяца 2017 года то есть, с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.

За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные. Для того, чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, ЗАГС или же в Центрах обслуживаний населения Государственной регистрационной службы.

К сдаче биометрической регистрации допускаются граждане КР старше 16-летнего возраста.