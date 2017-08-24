Оценка численности барса, инвестиции в "умную зеленую инфраструктуру", - о чем говорится в Бишкекской декларации по сохранению снежного барса

24 августа 2017, 12:22 Комментарии

В Бишкеке 24 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса и его среды обитания. На форуме на экспертном уровне одобрили Бишкекскую декларацию, которую 25 августа подпишут главы делегаций. Декларацию подпишут представители Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.

В документе говорится:

"С целью противодействия угрозам снежному барсу и его среде обитания, его сохранения в глобальном масштабе, страны ареала соглашаются предпринять следующие конкретные меры: активизировать усилия по сохранению и мониторингу ландшафтов снежного барса и сохранить их целостность и связь через естественные коридоры.

Выражая серьезную озабоченность по поводу продолжающегося недостатка информации о статусе и численности снежного барса, предлагается инициировать научно-обоснованную работу по оценке численности снежных барсов в мире.

Стремиться продвигать экономическую оценку экосистем и научное обоснование замещения биоразнообразия.

Рассмотреть возможность интегрирования "умной зеленой инфраструктуры" в национальную политику стран и призвать международные финансовые институты стимулировать инвестиции в развитие зеленой повестки для.

Отметить необходимость создания национальной и региональной базы данных по генеральной торговле и усиления региональной и двусторонней сети по дикой природе для эффективного обмена информацией по выявлению, пресечению браконьерства и нелегальной торговли.

Призвать международные финансовые институты, природоохранные партнеры и корпорации поддержать создание региональных фондов, проектов и национальных трактовых фондов по финансированию планов управления ландшафтов обитания снежного барса и другой деятельности, основанных на лучших практиках по сохранению снежного барса в странах ареала к 2018 году".