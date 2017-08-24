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ГРС: Более 3 млн кыргызстанцев сдали биометрию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365263_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444343-ru.html

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24 августа 2017, 12:21       Комментарии

По состоянию на 24 августа 3 млн 1 тыс. 286 кыргызстанцев прошли биометрическую регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.
Из этого числа 70 тыс. 148 человек сдали биометрические данные с мая 2017 года, то есть с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.
По информации ведомства, за последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные.
Для того чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов, граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, загсе или же центрах обслуживания населения Государственной регистрационной службы.
К сдаче биометрической регистрации допускаются граждане Кыргызской Республики старше 16-летнего возраста.

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