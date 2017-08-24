Обыскивали дома в "Кок-Жаре" — местные жители о ночном инциденте с гранатой

24 августа 2017, 12:05 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Жители новостройки "Кок-Жар" не опознали автомобиль марки Nissan Presage, найденный на улице Кулмырзаева в Бишкеке.

В ночь на четверг патрульные милиционеры с целью проверки документов остановили машину, в салоне которой находились четверо мужчин. По данным источника в милиции, один из них приставил к голове инспектора пистолет, а другой вытащил гранату и грозился взорвать ее. Правоохранители были вынуждены отпустить злоумышленников, в городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли книги и мобильный телефон.

По словам местных жителей, примерно в 4.30 они услышали шум. Люди полагают, что именно в это время преступники оставили разыскиваемую машину и уехали на другом авто. Примерно через два часа на место прибыли вооруженные силовики и начали обыскивать автомобиль, запретив всем выходить из домов.

Спустя час людям разрешили выйти на улицу и начали их опрашивать. Машину никто не опознал. По словам очевидцев, правоохранители обыскали несколько домов и уехали. Автомобиль увезли с места.

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