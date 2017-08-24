Милиция ищет предполагаемых экстремистов в Бишкеке (подробности)

24 августа 2017, 11:46 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке в ночь с 23 на 24 августа четверо мужчин, в минивене проезжая по улице Ауэзова, угрожали патрульной милиции гранатой и приставили к голове одного из сотрудников пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Данное происшествие произошло примерно в 1:20 ночи на улице Ауэзова возле железнодорожного переезда.

"Патрульная милиция остановила минивэн Nissan Presage для проверки документов водителя. В салоне машины находилось четверо мужчин. При проверке документов сидевший на заднем сиденье пассажир через окно приставил к голове милиционера пистолет. Патрульные перегородили им путь своей машиной. В это время один из пассажиров вытащил гранату и начал угрожать, что сейчас взорвет всех. Сотрудники патрульной милиции произвели несколько предупредительных выстрелов. После чего неизвестные лица на большой скорости скрылись на указанной автомашине", - рассказали в ГУВД.

Патрульная милиция последовала за машиной злоумышленников, но им удалось скрыться от погони. В руках у инспектора, который проверял документы, остались права водителя минивена. По данным в документе милиция выяснила адрес владельца машины. По прибытию на место там никого не оказалось.

Разыскиваемый автомобиль с госномерами S 8191 AG был найден сегодня утром на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Джар". В машине было разбито одно окно. На месте работали саперы, взрывчатых веществ не обнаружено. В салоне найдены книги экстремистского характера и мобильный телефон.

Предполагается, что ночные злоумышленники состоят в террористической группировке. На данный момент ведется следствие, и полная информация по происшествию будет предоставлена позже.