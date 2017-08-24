Сапар Исаков о видеокомпромате: Люди, которые прибегают к подобной лжи в политической борьбе, могут привести страну к гибели

24 августа 2017, 11:45 Комментарии

В ближайшее время должен решиться вопрос о выдвижении руководителя аппарата президента Сапара Исакова на должность премьер-министра. Накануне в сети появился компрометирующий его видеосюжет, в котором анонимные авторы попытались представить молодого госслужащего самым главным коррупционером за всю историю независимого Кыргызстана. Общественность бурно обсуждает это видео. И хотя большинство кыргызстанцев понимают, что это "черный пиар" в период предвыборной кампании, мы попросили самого Исакова прокомментировать каждый пункт этого видео.

О "провальной внешней политике"

- Сапар Джумакадырович, какое впечатление у Вас от просмотра этого видео?

- Впечатление только одно: явно есть заинтересованные люди, которые не хотят прихода молодых кадров в правительство. Я планирую прийти с сильной командой реформаторов, у которой есть видение ситуации и понимание того, что делать. Но кому-то не нравится это. Догадываемся, что за этими грязными сплетнями стоит один из кандидатов в президенты страны, который думает, что все решают деньги и не гнушается делать такие подлости.

- От себя добавлю: первое впечатление от увиденного – шок и возмущение, но, просмотрев второй раз внимательно, без эмоций, обнаружила, что нет ни единого доказательства из озвученных обвинений. Все строится на "говорят", "по слухам", ни одного документа, ни одного фото- или видеофакта. Фильм рассчитан на людей, далеких от политики, чтобы воздействовать на их эмоции. Поэтому давайте разбираться отдельно по каждому пункту из прозвучавших в видео обвинений. Итак, первое - Вас обвиняют в "провальной внешней политике последних лет". Якобы отношения с Казахстаном, Турцией, Китаем, США и странами Западной Европы находятся на самом низком уровне. А с таким стратегическим партнером, как Россия, у нас "напряженные отношения". "Кыргызстану не доверяют, а руководство не уважают", - прозвучало в видео. Что на это скажете?

- Я хочу сказать, что горжусь сегодняшним достижениями во внешней политике. Я горжусь, что мы наконец научились отстаивать свои национальные интересы. И это одна из больших побед нашей страны. Есть железное правило: до тех пор, пока ты сам не научишься себя уважать, никто уважать тебя не будет. И Кыргызстан научился себя уважать. Я считаю, что за прошедшие 6 лет мы смогли выстроить последовательную и правильную внешнюю политику, в первую очередь наши внешнеполитические партнеры с большим уважением относятся к решениям и шагам, которые делает наша страна. Соответственно мы в своей внешней политике провозгласили открытость. Мы также заявляем, что в проведении своей внешней политики мы не будем вредить внешнеполитическим партнерам, но при этом мы будем защищать каждый дюйм наших внешнеполитических интересов. Это очень важно. Мы подошли к тому процессу, когда наши госслужащие, сотрудники внешнеполитических ведомств, уже получили установку, практику и привыкание на то, чтобы защищать наши национальные интересы. Теперь задача нашей страны - научиться продвигать их. Это мы закладываем в Национальную стратегию развития страны до 2040 года и в программу правительства, которую я презентую в парламенте.

- В этой связи нельзя не вспомнить заявление нашего МИДа Госдепу после присуждения премии осужденному кыргызским судом за участие в убийстве Азимжану Аскарову. Такое открытое требование уважать наши интересы стало визитной карточкой нового стиля кыргызской дипломатии.

- Наш ответ Госдепу США был само собой разумеющимся. За всем процессом по Аскарову следили и международное сообщество, и наши кыргызстанцы. Поэтому ответ был взвешенным, с четкими акцентами.

- Но, согласитесь, кыргызский МИД ни в период правления Акаева, ни Бакиева, никогда не посмел бы сделать подобное заявление…

- Это и называется "защита национальных интересов своей страны". Защита интересов каждого гражданина, проживающего в Кыргызстане. Я еще раз повторю: Кыргызстан научился уважать себя. Поэтому мы должны сохранить это богатство, которое мы держим в руках.

- Когда критики или доброжелатели возлагают всю ответственность за проведение внешней политики Кыргызстана на Вас, это правильное утверждение?

- Я считаю, что несу очень большую ответственность за состояние внешней политики нашей страны, потому что я был одним из тех людей, которые участвовали и участвуют в выработке решений в части определения и реализации внешней политики нашей страны. И я хочу заявить, что я горд тем, какие решения мы принимали, в каком состоянии мы находимся. То, что мы делаем во внешней политике сегодня, не дает сиюминутной реакции, результаты приходят в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективах. Поэтому, я думаю, все, что мы сделали, принесет только пользу нашей стране.

- То есть Вам не стыдно ни за одно решение, которое было принято на протяжении шести лет. И Вы не жалеете ни об одном решении?

- Мне не стыдно ни за одно решение. Я горжусь тем, как мы принимали эти решения. И я не изменил бы ни одного.

О "129 миллионах долларов" и "обиде" "Русгидро"

- Понятно. Давайте вернемся к видео и пройдемся по следующему пункту "обвинений". Анонимный автор утверждает, что Россия выделила 200 миллионов долларов на закупку лабораторий для вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, однако лаборатории не построены по причине, цитирую видео: "129 млн долларов Исаков переводит некоему азербайджанскому бизнесмену Агаларову, который возглавлял "Крокус-интернешнл". В видео не приводят ни фактов, ни доказательств, зато в эту же кучу добавляют Бельянинова. Как Вы прокомментируете весь этот бред?

- Это действительно бред, который сложно комментировать. Этот бред не красит тех людей, которые готовили этот ролик, и самого заказчика. По обвинениям же скажу: прежде чем делать такие ролики, надо было изучить процедуру выделения этих денежных средств.

Существуют четкие, установленные российскими властями процедуры, к которым кыргызская сторона не имеет никакого отношения, поскольку они выделяют эту большую сумму. Российская сторона сама отбирает ту или иную компанию, которая будет предоставлять услуги Кыргызстану, мы можем следить только за качеством предоставляемых услуг. А выбор и реализация - это не наша головная боль, это головная боль российской стороны. Поэтому делать видео из подобной чуши и распространять это - нужно иметь больное воображение и четкую цель, перевернуть ситуацию с ног на голову. Я даже не могу понять, откуда взята сумма в 129 млн долларов, и кто такой Агаларов. Мне даже любопытно, откуда это все взялось. Дело в том, что аппарат президента не вовлечен в этот процесс. Этим занимается правительство.

- А Бельянинова Вы лично знаете?

- Конечно, Андрея Юрьевича я не только знаю, но и искренне уважаю. Я его знаю как человека, который искренне болеет за развитие нашей страны. Он в свое время был сопредседателем российской части межправкомиссии. Он сделал очень много для нашей страны, и это никогда нельзя забывать, и я думаю, что Кыргызстану повезло, что у нас есть такой друг страны.

- Но на него возбуждено уголовное дело?!

- Дело возбуждено в отношении других сотрудников таможенной службы России, а Андрей Бельянинов проходит как свидетель.

- По Верхненарынскому каскаду Вас лично обвиняют, что Вы поддержали решение президента Атамбаева по расторжению договора с "Русгидро".

- Денонсацию мы сделали абсолютно верно, потому что было видно, что "Русгидро" не собиралось ничего строить, у них не было денежных средств. Они какие-то деньги вложили, но потом остановились. Мы ждали, проводили определенные переговоры, и, по обоюдной договоренности, когда стало известно, что "Русгидро" не собирается строить, денонсировали соглашение.

- Честно говоря, это выглядело как пощечина крупнейшей госкомпании крупнейшей страны мира.

- Это ни в коей мере не пощечина, это хозяйственные отношения между двумя странами, при которых компанией одной из сторон не были выполнены договорные обязательства. По этому поводу наши лидеры тоже переговорили, Алмазбек Шаршенович объяснил все, Владимир Владимирович согласился с этими доводами. Я не думаю, что мы должны политизировать этот вопрос. Это чисто хозяйственные отношения, при которых "Русгидро" не могло больше строить. А мы не могли сидеть и ждать 10-15 лет, когда появится возможность у российской компании строить. Мы не можем ждать, мы должны развивать нашу экономику.

- Но согласитесь, что предыдущие 20 лет независимости Кыргызстан не смел так открыто отстаивать свои права. Мы всегда терпеливо ждали, молчали в тряпочку.

- Кыргызстан больше не будет, как Вы выразились, молчать в тряпочку. Кыргызстан будет всегда защищать свои права и интересы.

- Тогда, заканчивая тему кыргызско-российских отношений, как можете их охарактеризовать? Можно ли сказать, что имеется некое напряжение, о чем заявляет анонимный автор видео?

- За последние 6-7 лет мы с российской стороной наладили самые теплые отношения, мы восстановили то, что было утрачено годами ранее, до 2010 года. Я считаю, что наши сегодняшние отношения находятся на самом высоком уровне, когда стороны на сто процентов друг другу доверяют, когда с полуслова друг друга понимают. Когда стороны на разных политических уровнях решают незамедлительно все вопросы, которые стоят на повестке дня. Такого никогда не было. И доказательством служит государственный визит Атамбаева, который он осуществил недавно в Российскую Федерацию, и списание государственного долга на сумму в 240 млн долларов. Наш приоритет во внешней политике - выстраивание стратегических, союзнических, добрососедских отношений с Российской Федерацией. Это является важным курсом, который обеспечит нам развитие во всех смыслах – и в культурном, и в торгово-экономическом, и на высоком политическом уровне. В этом я убежден на 100 процентов, как человек, который курировал вопросы внешней политики.

О "недвижимости в Чехии"

- Тогда давайте поговорим о скандале с чешской компанией, которая пришла на место "Русгидро".

- Обстоятельства вынуждают меня заявить о том, что этот вопрос и компанию LiglassTrading CZ рекомендовал президент Чехии Милош Земан. У нас есть запись беседы во время двусторонней встречи в Астане, в которой господин Земан неоднократно рекомендует нашему президенту эту компанию. Алмазбек Шаршенович отвечает, что он не имеет права вмешиваться в такие конкурсы, и что все будет идти по закону. И потом, когда появилась критика в СМИ Чехии и Кыргызстана, мы начали разбираться, как именно прошел конкурс. Необходимо отметить, что конкурс проходил не на Верхненарынский каскад ГЭС. Конкурс был объявлен на 14 створов малых ГЭС. По итогам конкурса выяснилось, что реально чешская компания предложила такие выгодные условия, которые никто не предлагал. В их заявках было указано, что в качестве дополнительных обязательств они построят Верхненарынский каскад ГЭС, тем более что после денонсации соглашения с Русгидро мы активно искали инвестора на этот объект. И естественно, они стояли, по информации Госкомитета, на голову выше остальных претендентов. Отмечу, что в этой тендерной комиссии были представители госвласти, депутаты парламента и представители НПО. Я не думаю, что там была срежессированная ситуация с победой этой компании. А то, что сейчас происходит в чешских СМИ, это может быть обусловлено внутриполитической ситуацией в самой Чехии. Кроме того убежден, что в этом участвуют и отечественные политики, которые имеют определенную заинтересованность в том, чтобы навредить команде Алмазбека Шаршеновича, а также мне как кандидату на пост премьер-министра. Чтобы мы не прошли в правительство. Все делается с таким прицелом.

- Продолжая серию обвинений, авторы фильма заявляют, что после сделки Вы купили недвижимость в Чехии. В каком городе, если не секрет?

- В Чехии я, к сожалению, не был, но мечтаю побывать. Недвижимости за рубежом у меня нет, потому что у меня нет таких денег и нет стремления обладать недвижимостью в других странах. Может быть, потому, что у меня не такой склад ума, как у некоторых политиков-бизнесменов, которые заказывают такие фильмы.

- Но если отбросить политическую составляющую и посмотреть на эту ситуацию с практической стороны, есть ли надежда что компания Liglass Trading CZ сможет выполнить взятые обязательства?

- Госкомитетом была проверена вся документация этой компании, иначе ее даже не допустили бы до тендера. Кроме того, компания заплатила все необходимые денежные средства для участия в конкурсе. Об этом есть соответствующе подтверждение Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики Компания соответствовала всем требованиям, объявленным в тендерных условиях, и участвовала на законных основаниях, не нарушая ни одной статьи нашего законодательства.

- Но если все-таки выяснится, что компания несостоятельна и не может выполнить обязательств?

- Давайте подождем, в связи с подписанным соглашением, они должны в течение 30 банковских дней произвести оплату в сумме 37 миллионов долларов на счет АО "Электрические станции", а АО "Электрические станции" в свою очередь должно будет перевести эти деньги на счет "Русгидро" в счет погашения долга. Если эта сумма не поступит, то заложены все механизмы, и кыргызская сторона имеет право просто денонсировать это соглашение. Кстати, истекают эти 30 банковских дней 15 сентября.

О справке "Викиликса" и политическом убежище в США

- В видео приводят публикацию международной организации "Викиликс" секретной телеграммы, которую бывший посол США в Бишкеке Татиана Гфеллер направляла в Вашингтон в мае 2009 года. Якобы в этом документе Вы раскрываете послу тактику сохранения авиабазы США.

- Международный отдел аппарата правительства, которым я тогда заведовал, серьезно не влиял на принятие политических решений. Внешняя политика - это прерогатива президента. Отдел внешней политики администрации президента - вот головной орган, где вырабатываются основные решения на основании предложений, которые вносятся министерствами и ведомствами. Так вот, я официально заявляю (и можете это проверить): я никогда не встречался с послом Гфеллер. Это полная чушь. Я встречался с заместителем посла США. Он приходил для проведения переговоров по тем или иным вопросам. И я этого не скрываю.

- Вы действительно в этих беседах выступали за то, чтобы американская военная база в Кыргызстане осталась?

- Могу подтвердить: я действительно говорил, что уход американской базы в ТОТ МОМЕНТ без, скажем так, компенсации бюджетных средств, которые мы получали за базу, не соответствовал интересам государства. Так я говорил… Я говорил и о том, что у клана Бакиевых, видимо, другие интересы - коммерческие. Я не боялся и говорил все это открыто. Это было еще до того, как Бакиев выторговал баснословную сумму денег от наших российских коллег. Я считаю так: когда государство принимает какие-либо решения, оно должно их принимать через призму национальных интересов. И хочу подтвердить: Россия - это наш союзник, стратегический партнер. И вот так брать деньги, а потом "кидать" Россию - это смерти подобно. Решение, конечно, принимало тогдашнее руководство страны. Но любые решения должны быть выверенными. И они должны соответствовать национальным интересам страны. Это очень важно.

- Далее автор видео утверждает, что 7 апреля 2010 года Вы находились в США, а когда стало известно о революции, якобы просили политическое убежище.

- Да, в тот день я находился в США, но политического убежища не просил. Это чушь. В Вашингтоне находились сотрудники Секретариата, ЦАРИИ, и мы занимались подготовкой ежегодных двусторонних консультаций. Это стандартная работа, которую мы делали. Вы должны понимать одно, я не был в то время большим руководителем, который влиял на определенные процессы, мы были обычными клерками, которые отрабатывали свою задачу. Нам не давали поручений, которые бы выходили за рамки наших национальных интересов, потому что я бы не стал выполнять задания против интересов своей страны или делал какие-то коррупционные схемы. Потому что если бы я что-то делал тогда, то сегодня на меня обязательно что-то нашли.

- И потом, если бы Вы просили политическое убежище, сохранилось бы какое-то заявление, были бы свидетели или фото…

- Это чушь, полная чушь.

- На видео демонстрируются фото окровавленных молодых людей на площади 7 апреля 2010 года, и голос за кадром говорит: "70 молодых кыргызстанцев своей кровью оплатили не только свободу Исакова и его многомиллионное состояние". Какую оценку Вы дадите тем людям, которые так манипулируют общенациональной трагедией, чтобы очернить Вас?

- Это страшные люди, у которых нет никаких принципов. Если бы я был таким человеком, как они меня представляют, то все деяния давно вышли бы наружу. Но моей принципиальной задачей является максимально погружаться в работу и приносить благо моей стране, так, как учит нас Алмазбек Шаршенович, и это не пафосные слова. Он не держит в своем кругу людей, которые занимаются личным обогащением, подхалимством. Он взял в свою команду людей, которые не на словах, а на деле любят свою Родину, эффективно и плодотворно работают, и которые делают все для того, чтобы принести пользу стране. И, видимо, цель этих политиков - не допустить молодую команду, чтобы она не смогла осуществить такие амбициозные проекты, как "Таза Коом", и реализовать прогрессивную программу нового правительства, с которой я пойду в парламент.

О богатстве

- Вернемся к обвинениям: как Вы попали в список ста богатейших граждан Кыргызстана?

- Для меня это тоже загадка. Ребята у сайта "Тазабек" выяснили, и получилось, что действительно был список ста богатейших кыргызстанцев, который составили журналисты. И меня там нет. Но позже издание составило еще один список богатых людей, составленный по опросам экспертов, граждан. И я почему-то попал во второй список. Но это не официальный список. На самом деле из богатства у меня имеется трехкомнатная квартира в центре города, машина и место в подземном гараже.

- Еще одно обвинение звучит уже в адрес не только Вас, но и экс-советника президента Калыка Султанова: якобы Вы вместе с ним "успешно освоили" 1,5 миллиарда долларов китайского кредита на ремонт дороги. Автор утверждает, что за каждый километр дороги благодарные китайцы платят ответственным лицам, цитирую: "Многие сотни долларов США".

- Это тоже полная чушь. Необходимо знать, что наши дороги строит государственная китайская компания, которая не будет рисковать и заходить в коррупционные схемы хотя бы потому, что власти КНР довольно успешно борются с коррупцией. И не в их интересах, чтобы где-то был хоть малейший намек на коррупционную составляющую, так как для китайской госкомпании репутация дороже сиюминутной прибыли.

Что касается Калыка Султанова, то это очень богатый человек, который не нуждается в деньгах. Строительная компания, которой он управлял, является компанией номер один на этом рынке Кыргызстана. И зачем Калыку Султанову портить свой имидж на этом? Я еще раз повторюсь, что это полный бред. И это характеризует этих людей, которые прибегают к такой лжи, к таким методам. Скорее всего они судят о других по себе, потому что готовы продать интересы Родины. И можно представить, какую политику они будут вести, если дорвутся до власти.

- В конце видео прозвучал анонс о том, что в следующих сериях будет рассказана "страшная правда о жизни в Кыргызстане" и о том, как якобы Вы поддерживаете связь с Максимом Бакиевым, саботируете международный суд.

- А это уже не просто ложь, а абсурд в квадрате! Даже технически. Как можно поддерживать связь с главным врагом кыргызского народа Максимом Бакиевым и, чтобы за 7 лет об этом никто не узнал? Сегодня технически можно отслеживать любое сообщение, любой телефонный звонок. Неужели мои недруги не воспользовались бы хоть одним фактом, если бы он был? А если вспомнить досконально, то во времена ЦАРИИ было всего 2-3 момента, когда я участвовал в совещаниях с участием Максима Бакиева, и все. Другого общения с ним не было. Мы не работали с ним напрямую, можете об этом спросить у любого бывшего сотрудника ЦАРИИ.

О защите чести и достоинства

- Несмотря на то, что фильм анонимный, там прозвучали довольно серьезные оскорбления Вас как политика. Например, такие строчки, что якобы Вы никогда не были со своим народом, а Вас интересовала только госдолжность и возможность манипулировать властью в своих личных интересах. Намерены ли Вы подать в суд на авторов этого видеофильма?

- Я с большим удовольствием хочу подать в суд, но мне нужно найти реальный источник, кто это сделал. Я очень хочу подать в суд, но нужно найти ответчика. Я готов в суде отстаивать свои честь и достоинство и доказать, что каждое слово в этом видео - ложь. Моя деловая репутация для меня очень важна, и те оскорбительные слова, которые там прозвучали, наносят большой вред.

О премьерстве

- Вашу кандидатуру планируют выдвинуть на пост премьер-министра. Расскажите о своих планах на этой высокой должности.

- Планы самые грандиозные. Прежде всего я хотел бы с той командой, которая придет в правительство, выстроить планомерную, правильную работу с депутатами парламента. Потому что у депутатов тоже были свои предвыборные обещания, программы, которые очень хорошо совпадают с теми намерениями, которые мы хотим сделать. Вот это очень важно. Мы хотим, если депутаты окажут нам доверие, в тесном контакте с Парламентом, двигаться вперед, созидать и делать так, чтобы страна развивалась во всех направлениях. Нашим правительством будет предложена очень интересная программа, немного нестандартная, но очень простая и понятная.

- Как продвигается проект "Таза Коом"?

- Проект "Таза Коом" продвигается планомерно. Практически каждый день у меня проходит по 4-5 совещаний по данному проекту. Мы обсуждаем каждый нюанс, каждую деталь, чтобы эффективно реализовать все направления. Мы двигаемся в очень тесном взаимодействии с правительством, для того чтобы в ближайшее время показать первые результаты реализации этого проекта.

- Кто из международных организаций выразил желание поддержать данный проект?

- Всемирный банк, Азиатский банк развития, множество международных организаций, которые сейчас стоят рядом с нами. Благодаря проекту "Таза Коом" мы реализуем 17 целей устойчивого развития принятых ООН. Кроме того, в программе правительства каждый проект, каждая сфера жизнедеятельности страны пронизана "Таза Коомом". Самое важное, что практически не будет взаимодействия гражданина, который получает определенные госуслуги, с госслужащим, который предоставляет эти услуги. Это все будет происходить удаленно, через компьютер, быстро и легко, методом трех кликов через государственный портал.

- Расскажите также и о разработке Национальной стратегии-2040.

- По стратегии работа тоже идет полным ходом. Мы привлекли авторитетных экспертов, в основном это наша продвинутая молодежь, которая получила образование в лучших вузах мира. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить их за ту работу, которую они проделали. Сегодня мы отшлифовываем Национальную стратегию устойчивого развития, которая будет через некоторое время внесена на рассмотрение президенту страны, а дальше членам Национального совета по устойчивому развитию. Я считаю, что стержень этой стратегии мы уже нашли. Теперь нужно дорабатывать и усовершенствовать перед внесением Президенту страны и общественности.

Лейла Саралаева

Газета "Новые Лица"