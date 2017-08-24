Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человекКоличество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человекДве тонны мазута вылились в реку Кара-БалтаДве тонны мазута вылились в реку Кара-Балта

Министерство исламских дел Катара: от Саудовской Аравии нет реакции касательно паломников

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministers...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444337-ru.html

Похожие новости

Последняя группа кыргызстанских паломников прибыла в Мекку

В Мекку отправилась последняя группа паломников из Кыргызстана

Очередная группа кыргызстанских паломников отправились из Медины в Мекку (фото)

Последняя партия паломников из Кыргызстана прибыла в Мекку

Таймлапс видео — Реакция снежных барсов на фотоловушки в Сарычат-Ээрташском заповеднике

24 августа 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Саудовская Аравия не отвечает на обращение Министерства вакууфов и исламских дел Катарf, которое направило официальное обращение по вопросу организации паломников из Катара в хадж в Саудовскую Аравию.
По сообщению Катарского информационного агентства, официальный источник в министерстве вакууфов и исламских дел Катара сообщил агентству, что для организации хаджа ежегодно заключается соглашение между министерством вакууфов и исламских дел Катара и министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия. 21 февраля 2017 года сторонами было подписано Соглашение на текущий год, в котором содержатся пункты по наземной и воздушной перевозке, питанию и проживанию, о количестве паломников, выдаче жителям электронных разрешений и виз для хаджа.
Источник в министерстве Катара сообщил, что его ведомство связывалось с компетентными представителями министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, чтобы узнать о мерах, касающихся катарских паломников в нынешних условиях. Однако никакого ответа со стороны министерства хаджа Саудовской Аравии еще не поступило, что привело к неразберихе и приостановке организационных работ по хаджу, а владельцы катарских кампаний не могут выполнить свои обязательства перед катарскими паломниками, желающих совершить хадж в этом году.
В целях обеспечения безопасности паломников и всех удобств во время совершения хаджа, ввиду отсутствия какого-либо дипломатического или официального представительства Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия по делам паломников, в результате притеснения катарских паломников в Мекке 5 июня 2017 года и их принуждения покинуть местожительства и территорию Саудовской Аравии, а также с учетом нынешней ситуации, министерство по-прежнему обеспокоено и опасается за паломников Катара от повторного преследования катарских в Саудовской Аравии, как это было в июне нынешнего года.
Официальный источник сообщил, что министерство вакууфов и исламских дел Катара до сих пор ожидает ответа от министерства хаджа и умры Саудовской Аравии для завершения процедуры паломников Государства Катар, как это происходило ранее между двумя странами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум