Министерство исламских дел Катара: от Саудовской Аравии нет реакции касательно паломников

24 августа 2017, 11:59 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Саудовская Аравия не отвечает на обращение Министерства вакууфов и исламских дел Катарf, которое направило официальное обращение по вопросу организации паломников из Катара в хадж в Саудовскую Аравию.

По сообщению Катарского информационного агентства, официальный источник в министерстве вакууфов и исламских дел Катара сообщил агентству, что для организации хаджа ежегодно заключается соглашение между министерством вакууфов и исламских дел Катара и министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия. 21 февраля 2017 года сторонами было подписано Соглашение на текущий год, в котором содержатся пункты по наземной и воздушной перевозке, питанию и проживанию, о количестве паломников, выдаче жителям электронных разрешений и виз для хаджа.

Источник в министерстве Катара сообщил, что его ведомство связывалось с компетентными представителями министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, чтобы узнать о мерах, касающихся катарских паломников в нынешних условиях. Однако никакого ответа со стороны министерства хаджа Саудовской Аравии еще не поступило, что привело к неразберихе и приостановке организационных работ по хаджу, а владельцы катарских кампаний не могут выполнить свои обязательства перед катарскими паломниками, желающих совершить хадж в этом году.

В целях обеспечения безопасности паломников и всех удобств во время совершения хаджа, ввиду отсутствия какого-либо дипломатического или официального представительства Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия по делам паломников, в результате притеснения катарских паломников в Мекке 5 июня 2017 года и их принуждения покинуть местожительства и территорию Саудовской Аравии, а также с учетом нынешней ситуации, министерство по-прежнему обеспокоено и опасается за паломников Катара от повторного преследования катарских в Саудовской Аравии, как это было в июне нынешнего года.

Официальный источник сообщил, что министерство вакууфов и исламских дел Катара до сих пор ожидает ответа от министерства хаджа и умры Саудовской Аравии для завершения процедуры паломников Государства Катар, как это происходило ранее между двумя странами.