Известные люди Кыргызстана снялись в соцролике по сохранению снежного барса (видео)

24 августа 2017, 12:05 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Известные люди Кыргызстана снялись в социальном ролике, призывающем сохранению снежного барса. В съемках ролика приняли участие резидент команды "Азия MIX" Ростислав Ященко, известный блогер Айжан Асемова, эстрадные исполнители Юлия Руцкая, Айым Айылчиева и Мирбек Атабеков.

Ященко в своем обращении сказал, что принимает участие в этом проекте, чтобы все задумались, насколько важно сохранить снежного барса в Кыргызстане, чтобы каждый задумался, что он может сделать для того, чтобы сохранить это уникальное животное.

Атабеков сказал, что издревле снежный барс является для кыргызского народа священным животным. "Если мы потеряем этих животных, то мы потеряем дух кыргызского народа", - считает он.

Напомним, в Бишкеке 24-25 августа проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы. В Кыргызстан прибыли представители 12 стран ареала обитания снежного барса и представители международных организаций для участия в форуме. Официально форум будет открыт завтра, 25 августа, президентом Алмазбеком Атамбаевым.

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