Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человек

24 августа 2017, 12:03 Комментарии

По Кыргызстану на 24 августа количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составило 3 млн 1 тыс. 286 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы. Из указанного числа 70 тыс. 148 человек сдали биометрические данные с мая 2017 года, то есть с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.

"За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные. Для того, чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов, граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, ЗАГСе или в Центрах обслуживаний населения ГРС", - говорится в сообщении.

К сдаче биометрической регистрации допускаются граждане КР старше 16 лет.