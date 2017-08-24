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Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444334-ru.html

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24 августа 2017, 12:03       Комментарии

По Кыргызстану на 24 августа количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составило 3 млн 1 тыс. 286 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы. Из указанного числа 70 тыс. 148 человек сдали биометрические данные с мая 2017 года, то есть с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.
"За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные. Для того, чтобы попасть в списки избирателей президентских выборов, граждане должны сдать свои биометрические данные до 30 сентября в любом паспортном отделении, ЗАГСе или в Центрах обслуживаний населения ГРС", - говорится в сообщении.
К сдаче биометрической регистрации допускаются граждане КР старше 16 лет.

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