Центр судебного представительства КР отказался комментировать иск Penwell

24 августа 2017, 11:38 Комментарии

Центр судебного представительства отказался комментировать иск от компании Penwell против кыргызского правительства по делу MegaCom.

Центр судебного представительства подтвердил, что компания Penwell подала уведомление об арбитраже против Кыргызстана по поводу экспроприации инвестиций компании Penwell в телекоммуникационном операторе MegaCom.

"В рамках обычной практики ввиду того, что спор с компанией Penwell находится в процессе арбитражного производства, Центр судебного представительства правительства воздержится от дальнейших комментариев по данному делу до завершения арбитражного производства", - говорится в заявлении.

Интересы республики в этом деле представляет международная юридическая компания King & Wood Mallesons. В центре напомнили, что ранее эта же компания успешно работала по искам от иностранных инвесторов по экспроприации ОАО "АзияУниверсалБанк" и ЗАО "Манас Банк".

Напомним, бывший акционер сотового оператора MegaCom – компания Penwell подала иск в Арбитражный суд Стокгольма к властям Кыргызстана. Компания требует взыскать более $200 млн компенсации за экспроприацию своих инвестиций в сотовый оператор. Интересы Penwell представляет юридическая фирма Hogan Lovells.

Представитель Penwell рассказал изданию "Ведомости", что до 2008 года 51% акций MegaCom через Penwell принадлежало холдингу Eventis Telecom Владимира Андросика и Дмитрия Ивантера, 49% – структурам, связанным с Максимом Бакиевым. В 2008 году Eventis выкупил бизнесмен Глеб Огнянников, но в то же время команда Максима Бакиева без оснований перерегистрировала 51% MegaCom на себя. В 2009 году активы MegaCom в процессе банкротства были переданы новому юридическому лицу – "Альфа Телекому". После революции в 2010 году 49% MegaCom были национализированы, а 51% акций по решению суда должны были быть возвращены Penwell, однако актив не вернули.