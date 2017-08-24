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Две тонны мазута вылились в реку Кара-БалтаДве тонны мазута вылились в реку Кара-БалтаМилиция ищет предполагаемых экстремистов в Бишкеке (подробности)Милиция ищет предполагаемых экстремистов в Бишкеке (подробности)

Столкнулись два бензовоза — в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444332-ru.html

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24 августа 2017, 11:51       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в реку Кара-Балта вылилось две тонны мазута, сообщили в пресс-службе МЧС КР.
Авария произошла на 82-м километре трассы Бишкек - Ош.
"По дороге ехали два 30-тонных бензовоза. Один водитель не справился с управлением и врезался сзади во второй бензовоз. В итоге две тонны мазута вылилось в реку Кара-Балта", - рассказали в пресс-службе.
На месте работают сотрудники МЧС, милиции, Госэкотехинспекции, прокуратуры и Госсанэпиднадзора.
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