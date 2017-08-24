Столкнулись два бензовоза — в реку Кара-Балта вылилось 2 тонны мазута

24 августа 2017, 11:51 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в реку Кара-Балта вылилось две тонны мазута, сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Авария произошла на 82-м километре трассы Бишкек - Ош.

"По дороге ехали два 30-тонных бензовоза. Один водитель не справился с управлением и врезался сзади во второй бензовоз. В итоге две тонны мазута вылилось в реку Кара-Балта", - рассказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники МЧС, милиции, Госэкотехинспекции, прокуратуры и Госсанэпиднадзора.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });