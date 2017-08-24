Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков о видеокомпромате: Люди, которые прибегают к подобной лжи в политической борьбе, могут привести страну к гибелиСапар Исаков о видеокомпромате: Люди, которые прибегают к подобной лжи в политической борьбе, могут привести страну к гибелиЦентр судебного представительства КР отказался комментировать иск PenwellЦентр судебного представительства КР отказался комментировать иск Penwell

ОС Минздрава: Просим президента рассмотреть соответствие занимаемой должности Талантбека Батыралиева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/os-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444329-ru.html

Похожие новости

Кандидат на должность премьера С.Исаков не планирует менять структуру правительства (видео)

Вопросы по возмещению ущерба государству в результате крушения "Боинга" скоро будут решены, - правительство

Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность президента — ЦИК

Крушение Боинга: вопрос с возмещением ущерба скоро решится

Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябре

24 августа 2017, 11:43       Комментарии

Общественный совет Минздрава просит президента рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Об этом на пресс-конференции заявил председатель общественного совета ведомства Айбар Султангазиев.
По его словам, общественный совет Минздрава выражает глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в ведомстве в сфере решения кадровых вопросов.
"Больше всего вызывает недоумение, что многие руководители освобождаются от должности на основании не столь значительных нарушений, а в учреждениях, где доказаны факты смерти больных из-за применения экспериментальных препаратов, в отношении которых возбуждены уголовные дела, продолжают свою деятельность. Например, по заключению судмедэкспертизы, проведенной в рамках уголовного дела о незаконных клинических испытаниях на больных туберкулезом с применением препарата ФС-1, двое больных туберкулезом умерли после приема данного препарата. Причина – накопление йода в организме и последующая активация воспалительных процессов", – сказал он.
Султангазиев отметил, что в данном обращении общественный совет привел только несколько фактов того, каким образом осуществляется кадровая политика со стороны министра здравоохранения.
"В министерстве сохраняется нездоровая атмосфера между верхним уровнем руководства и рядовыми сотрудниками. Не выстроена система управления учреждениями здравоохранения Бишкека после реформирования Департамента городского здравоохранения", – сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум