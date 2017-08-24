ОС Минздрава: Просим президента рассмотреть соответствие занимаемой должности Талантбека Батыралиева

24 августа 2017, 11:43 Комментарии

Общественный совет Минздрава просит президента рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Об этом на пресс-конференции заявил председатель общественного совета ведомства Айбар Султангазиев.

По его словам, общественный совет Минздрава выражает глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в ведомстве в сфере решения кадровых вопросов.

"Больше всего вызывает недоумение, что многие руководители освобождаются от должности на основании не столь значительных нарушений, а в учреждениях, где доказаны факты смерти больных из-за применения экспериментальных препаратов, в отношении которых возбуждены уголовные дела, продолжают свою деятельность. Например, по заключению судмедэкспертизы, проведенной в рамках уголовного дела о незаконных клинических испытаниях на больных туберкулезом с применением препарата ФС-1, двое больных туберкулезом умерли после приема данного препарата. Причина – накопление йода в организме и последующая активация воспалительных процессов", – сказал он.

Султангазиев отметил, что в данном обращении общественный совет привел только несколько фактов того, каким образом осуществляется кадровая политика со стороны министра здравоохранения.

"В министерстве сохраняется нездоровая атмосфера между верхним уровнем руководства и рядовыми сотрудниками. Не выстроена система управления учреждениями здравоохранения Бишкека после реформирования Департамента городского здравоохранения", – сказал он.