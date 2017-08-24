В Бишкеке обсудили развитие кооперативов в Кыргызстане

24 августа 2017, 11:31 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Назгуль Нурманбетова - Кабар/. В Бишкеке проходит семинар на тему "Усиление роли и функций фермерский организаций".

Данный семинар организован JICA и Союзом Кооперативов Кыргызстана (СКК). В работе семинара принимают участие замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Жаныбек Керималиев, глава JICA в КР Кикучи Казухико, руководитель СКК Айнура Иманбекова, а также представители коопаретивов КР.

Основная цель семинара - наладить сотрудничество с кооперативной структурой Японии, обсудить возможность пилотного внедрения в республике успешной системы хакурен, возможности применения их опыта при условии поддержки со стороны JICA, выявить проблемы и возможности в регионах, а также с целью обмена передовым опытом в создании перспективных кооперативов.

По словам Жаныбека Керималиева, создание кооперативов на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов в развитии сельского хозяйства и, соответственно, сельских регионов. "Один из успешных методов развития сельского хозяйства - это кооперация фермеров с последующим совместным сбытом продукции оптовым покупателям. Очень важно, чтобы участие фермеров в кооперативе было прибыльным. Именно поэтому кооперативы освобождены от налогов НДС и налога на прибыль. Создается благоприятная правовая база, доступное и льготное кредитование для кооператоров. Мы надеемся, что данные предпосылки будут способствовать развитию кооперации в Кыргызстане", - сказал он.

В свою очередь Кикучи Казухико отметила, что Япония славится своей успешной кооперативной системой и готова поделиться своими знаниями с дружественным народом. Также она подчеркнула готовность страны предоставить возможность пройти обучение представителям сельскохозяйственных кооперативов Кыргызстана.

Айнура Иманбекова в своей речи подчеркнула, что японская модель близка Кыргызстану, и республика заинтересована во внедрении их успешного опыта, однако для этого необходимо поддержка как стороны государства, так и со стороны JICA.

"Во многих регионах мира кооперативы стали устойчивым средством преодоления нищеты, особенно в сельских районах, расширяя права и возможности женщин и повышая уровень жизни и продовольственную безопасность", - отметила руководитель СКК КР.

Кроме этого, в ходе семинара японские коллеги рассказали о развитии сельского хозяйства в Японии, истории развития сельскохозяйственных кооперативов, о системе сельскохозяйственных технологий, методах финансирования фермеров, системе функционирования сбыта.

Работа семинара продлится два дня.