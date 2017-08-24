Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В селе Уч-Коргон Баткенской области временно прекратят подачу природного газаВ селе Уч-Коргон Баткенской области временно прекратят подачу природного газаПерестановки в правительстве. СДПК рассматривает новый состав кабминаПерестановки в правительстве. СДПК рассматривает новый состав кабмина

В Бишкеке обсудили развитие кооперативов в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444328-ru.html

Похожие новости

Известные люди Кыргызстана снялись в соцролике по сохранению снежного барса (видео)

Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человек

Милиция ищет предполагаемых экстремистов в Бишкеке (подробности)

В Бишкеке милиционерам угрожали пистолетами и гранатой

На международном форуме по сохранению снежного барса обсудили Бишкекскую декларацию

24 августа 2017, 11:31       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Назгуль Нурманбетова - Кабар/. В Бишкеке проходит семинар на тему "Усиление роли и функций фермерский организаций".
Данный семинар организован JICA и Союзом Кооперативов Кыргызстана (СКК). В работе семинара принимают участие замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Жаныбек Керималиев, глава JICA в КР Кикучи Казухико, руководитель СКК Айнура Иманбекова, а также представители коопаретивов КР.
Основная цель семинара - наладить сотрудничество с кооперативной структурой Японии, обсудить возможность пилотного внедрения в республике успешной системы хакурен, возможности применения их опыта при условии поддержки со стороны JICA, выявить проблемы и возможности в регионах, а также с целью обмена передовым опытом в создании перспективных кооперативов.
По словам Жаныбека Керималиева, создание кооперативов на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов в развитии сельского хозяйства и, соответственно, сельских регионов. "Один из успешных методов развития сельского хозяйства - это кооперация фермеров с последующим совместным сбытом продукции оптовым покупателям. Очень важно, чтобы участие фермеров в кооперативе было прибыльным. Именно поэтому кооперативы освобождены от налогов НДС и налога на прибыль. Создается благоприятная правовая база, доступное и льготное кредитование для кооператоров. Мы надеемся, что данные предпосылки будут способствовать развитию кооперации в Кыргызстане", - сказал он.
В свою очередь Кикучи Казухико отметила, что Япония славится своей успешной кооперативной системой и готова поделиться своими знаниями с дружественным народом. Также она подчеркнула готовность страны предоставить возможность пройти обучение представителям сельскохозяйственных кооперативов Кыргызстана.
Айнура Иманбекова в своей речи подчеркнула, что японская модель близка Кыргызстану, и республика заинтересована во внедрении их успешного опыта, однако для этого необходимо поддержка как стороны государства, так и со стороны JICA.
"Во многих регионах мира кооперативы стали устойчивым средством преодоления нищеты, особенно в сельских районах, расширяя права и возможности женщин и повышая уровень жизни и продовольственную безопасность", - отметила руководитель СКК КР.
Кроме этого, в ходе семинара японские коллеги рассказали о развитии сельского хозяйства в Японии, истории развития сельскохозяйственных кооперативов, о системе сельскохозяйственных технологий, методах финансирования фермеров, системе функционирования сбыта.
Работа семинара продлится два дня.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум