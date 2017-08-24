Абулгазиев: Турция скоро возместит нанесенный ущерб при падении "Боинга" в Дача СУ

24 августа 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Вопросы по возмещению ущерба государству турецкой стороной, нанесенного в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ, будут решены в ближайшее время. Об этом и.о. премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев сказал на совещании с руководителями госорганов.

По его словам, межведомственная рабочая группа и правительственная комиссия проделали большую работу по оказанию помощи пострадавшим.

"У многих пострадавших вследствие разрушения жилья были утеряны документы, удостоверяющие личность, документы на жилье и многие другие. Пострадавшим выданы новые паспорта, свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, свидетельства о браке, документы на жилье. Родственникам погибших выданы свидетельства о смерти", - сказал он.

Абулгазиев добавил, что были и другие проблемы, споры внутрисемейного характера, которые затягивали решение вопросов по оформлению документов, необходимых для переговоров с турецкой стороной.

"Оперативно оказана медицинская и психологическая помощь, также по итогам переговоров с "ACT Airlines" 34 человека — родственники погибших - прошли реабилитационный отдых в городе Анталия Турецкой Республики", — сообщил Абулгазиев.

Напомним, грузовой самолет "Боинг-747" авиакомпании ACT Airlines упал на окраине поселка Дачи-СУ близ аэропорта "Манас" рано утром 16 января 2017 года. В результате катастрофы пострадали десятки домов, погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа.