Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность президента — ЦИК

24 августа 2017, 11:18 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность президента КР, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Как отмечается, накануне на заседании членов Центральной избирательной комиссии КР был рассмотрен вопрос о регистрации кандидата Бакыта Торобаева, выдвинутого политической партией "Онугуу-Прогресс" на должность Президента КР.

Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Президента КР, статьей 53 Конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", претендентом на должность Президента КР в необходимом объеме представлены следующие документы:

- протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления о согласии баллотироваться;

- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;

- копия паспорта кандидата;

- справка с места работы;

- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;

-сертификат об уровне владения государственным языком.

Кандидат Торобаев представил в Центризбирком КР 72 тыс 276 подписей, из которых достоверными признаны, согласно заключению Рабочей Группы по приему и проверке подписных листов - 67 976 подписей.

Согласно Постановлению ЦИК КР за № 362 от 23 августа 2017 года Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность Президента КР.

Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировал Темира Сариева, Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова кандидатами в президенты КР.