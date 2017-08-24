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Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность президента — ЦИК

Источник:
http://kabar.kg/news/bakyt-tor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444326-ru.html

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Экс-глава патрульной милиции Кыргызстана получил новую должность

24 августа 2017, 11:18       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность президента КР, сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Как отмечается, накануне на заседании членов Центральной избирательной комиссии КР был рассмотрен вопрос о регистрации кандидата Бакыта Торобаева, выдвинутого политической партией "Онугуу-Прогресс" на должность Президента КР.
Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Президента КР, статьей 53 Конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", претендентом на должность Президента КР в необходимом объеме представлены следующие документы:
- протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления о согласии баллотироваться;
- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;
- копия паспорта кандидата;
- справка с места работы;
- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;
-сертификат об уровне владения государственным языком.
Кандидат Торобаев представил в Центризбирком КР 72 тыс 276 подписей, из которых достоверными признаны, согласно заключению Рабочей Группы по приему и проверке подписных листов - 67 976 подписей.
Согласно Постановлению ЦИК КР за № 362 от 23 августа 2017 года Бакыт Торобаев зарегистрирован кандидатом на должность Президента КР.
Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировал Темира Сариева, Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова кандидатами в президенты КР.

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