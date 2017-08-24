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Вице-премьер РФ Шувалов: Странам ЕАЭС надо снимать барьеры во взаимной торговле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444325-ru.html

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24 августа 2017, 11:19       Комментарии

БИШКЕК, 24.28.17 /Кабар/. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно снимать барьеры в торговле друг с другом, сейчас это главная цель, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в Москве.
"Мне часто задают вопрос – будут ли новые члены союза. Конечно, они когда-нибудь будут, но у нас так много накоплено проблем сейчас, что нужно в первую очередь решать вопросы барьеров. Эти барьеры нужно уничтожать, они действуют в силу договора, и это ежемесячная работа, как с теми или иными барьерами и препятствиями продвижению товаров и услуг на рынке поступать", – заявил он в интервью телеканалу РБК-ТВ.
"Самая главная цель – это барьеры внутри союза. Они существенны, и когда страны подписывали договор (о создании ЕАЭС – ред.), то каждая страна пыталась для себя получить максимальные преференции для того, чтобы рынок не запускать в полном объеме. Кто-то защищал строителей, кто-то – страховые компании, кто-то занимался еще какими-то своими национальными проблемами. В итоге у нас много барьеров", – приводит РИА Новости слова Шувалова.
Шувалов отметил, что переговоры между членами союза "каждый раз проходят напряженно". "Но это не только партнеры, мы и сами очень тяжело с этими барьерами расстаемся. И наши партнеры точно так же", – констатировал он.
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусия, Казахстан и Кыргызстан.

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