На международном форуме по сохранению снежного барса обсудили Бишкекскую декларацию

24 августа 2017, 11:09 Комментарии

Участники международного форума по сохранению снежного барса одобрили итоговую Бишкекскую декларацию, которая была принята на экспертной встрече 2-3 августа.

"На прошлом форуме, который прошел в 2013 году, была принята декларация. В соответствии с ней было принято, что 23 ландшафтных зоны на территории стран ареала обитания снежного барса должны быть сохранены в таком же виде до 2020 года. А здесь ставится задача - сохранение популяции и увеличение снежных барсов", - сказал глава Госагентства окружающей среды.

Также он сообщил, что Кыргызстан 25 августа представит мультирегиональный проект, который имеет важное значение для всех стран ареала. Он будет расстроен главами делегации.