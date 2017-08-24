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На международном форуме по сохранению снежного барса обсудили Бишкекскую декларацию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444324-ru.html

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Эксперты приняли декларацию по сохранению 23 ландшафтов ареала обитания снежного барса

В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы

24 августа 2017, 11:09       Комментарии

Участники международного форума по сохранению снежного барса одобрили итоговую Бишкекскую декларацию, которая была принята на экспертной встрече 2-3 августа.
"На прошлом форуме, который прошел в 2013 году, была принята декларация. В соответствии с ней было принято, что 23 ландшафтных зоны на территории стран ареала обитания снежного барса должны быть сохранены в таком же виде до 2020 года. А здесь ставится задача - сохранение популяции и увеличение снежных барсов", - сказал глава Госагентства окружающей среды.
Также он сообщил, что Кыргызстан 25 августа представит мультирегиональный проект, который имеет важное значение для всех стран ареала. Он будет расстроен главами делегации.

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