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Вопросы по возмещению ущерба государству в результате крушения "Боинга" скоро будут решены, - правительство

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444323-ru.html

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Абулгазиев: Турция скоро возместит нанесенный ущерб при падении "Боинга" в Дача СУ

Фракция СДПК проводит встречу по обсуждению нового состава и структуры правительства

24 августа 2017, 11:19       Комментарии

Вопросы по возмещению ущерба государству турецкой стороной, нанесенного в результате авиакатастрофы в поселке Дачи СУ, будут решены в ближайшее время. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев сказал в ходе совещания с руководителями госорганов. Как сообщила пресс-служба правительства, на совещании были обсуждены вопросы по возмещению ущерба из-за крушения "Боинга-747", принадлежавшего турецкой компании ACT Airlines, 16 января 2017 года.
"Межведомственная рабочая группа и правительственная комиссия проделали большую работу по оказанию помощи пострадавшим. У многих пострадавших вследствие разрушения жилья были утеряны документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на жилье и многие другие документы. Тем пострадавшим, кто потерял документы, были выданы новые паспорта, свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, свидетельства о браке, документы на жилье. Родственникам погибших выданы свидетельства о смерти. Были и другие проблемы, споры внутрисемейного характера, которые затягивали оперативное решение вопросов по оформлению документов, необходимых для переговоров с турецкой стороной. Тем не менее, отмечу слаженную и оперативную работу государственных органов в решении возникших вопросов. Оперативно оказана медицинская и психологическая помощь, также по итогам переговоров с ACT Airlines 34 человека, родственники погибших, побывали на реабилитационном отдыхе в городе Анталия Турецкой Республики", - сообщил М.Абулгазиев.
После завершения переговоров с турецкой стороной на основании достигнутых результатов правительственная комиссия предоставит общественности страны подробную информацию на специально организованной пресс-конференции.
В результате крушения погибли 40 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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