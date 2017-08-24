Кандидат на должность премьера С.Исаков не планирует менять структуру правительства (видео)

24 августа 2017, 11:35 Комментарии

Фракция СДПК 24 августа на своем заседании после обсуждения поддержала состав и программу правительства, предложенные кандидатом на должность премьер-министра Сапаром Исаковым. После заседания С.Исаков ответил на несколько вопросов АКИpress.

По его словам, структура правительства меняться не будет. "Я думаю, структуру надо менять не спеша. К этому надо подойти очень серьезно, поскольку под новую программу структуру надо четко выстроить. Это очень важно, поэтому мы с этим спешить не будем", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможной смене заместителей глав министерств и ведомств, он сказал, что это один из важных вопросов.

Также С.Исаков пояснил, почему предлагает кандидатуру секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова на пост вице-премьера по обороне и вопросам границ. "Темир Курмангазиевич - один из таких, я считаю, молодых реформаторов, который внесет большую лепту именно в ту сферу, которую будет курировать".