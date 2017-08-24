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Нет "отмазкам". Штраф за отстрел снежного барса увеличился на миллион сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365256_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444318-ru.html

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Госагентство охраны окружающей среды на 1,5 млн сомов оштрафует кафе, в котором будет обнаружена шкура снежного барса

24 августа 2017, 11:19       Комментарии

В Кыргызстане резко вырос штраф за отстрел занесенного в Красную книгу снежного барса. С 18 августа сумма за убийство этого представителя семейства кошачьих возросла в три раза. На сегодняшний день браконьер будет обязан выплатить не 500 тысяч сомов как раньше, а 1,5 миллиона.
Кроме того, как отметил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, избежать ответственности не получится и тем, кто использует шкуру барса как декор. Исключаются и оправдания, что охотник не сам подстрелил животное, а просто нашел.
Об этом стало известно на международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Стоит отметить, 18 августа вступили в силу новые нормативно-правовые акты и внесены изменения в законы. Все это ужесточает наказание за нарушение природоохранного законодательства.

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