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Девочка в туалете. Милиция проверяет данные женщин на учете по беременности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365253_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444317-ru.html

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24 августа 2017, 11:22       Комментарии

В рамках разыскных мероприятий по установлению личности женщины, бросившей младенца в туалет, проверяются все данные из медицинских учреждений и матерей, состоявших на учете. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.
"В настоящее время продолжаются разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождению матери, которая бросила ребенка. Проверяются все медицинские учреждения, куда она могла бы обратиться, все данные за последнее время прежде всего матерей, которые состояли на учете. Также проводится опрос местных жителей, которые могли знать эту женщину либо могли предположить ее местонахождение. Конечно, говорить о том, что поиски не дают результатов, еще рано, ведь все эти данные нужно тщательно проверить и только после этого будет установлена ее личность", - пояснили в ГУВД.
Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и аспирационный синдром. Первое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Более двух недель она находилась в больнице. 16 августа ее перевели в Дом малютки, дальнейшую судьбу девочки решат органы опеки.
В отношении женщины, оставившей младенца, было возбуждено уголовное дело.

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