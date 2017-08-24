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Перестановки в правительстве. СДПК рассматривает новый состав кабмина

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365254_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444316-ru.html

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Стали известны возможные изменения в составе правительства

24 августа 2017, 11:27       Комментарии

Сегодня, 24 августа, парламентская фракция СДПК проводит закрытое заседание в здании Жогорку Кенеша.
Как сообщили в СДПК, в рамках заседания рассматривается кандидатура Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана, а также состав нового правительства.
Фракция. pic.twitter.com/B4rBUfqP6I
- Дастан Бекешев (@bekeshev) 24 августа 2017 г.
Депутаты отмечают возможные изменения в кабинете министров. В частности, на пост двух вице-премьер министров рассмотрят кандидатуры главы Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова и главы нынешнего Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дүйшенбека Зилалиева.
Помимо вышеперечисленных претендентов, также на заседании участвуют другие члены правительства и спикер Чыныбай Турсунбеков.
После рассмотрения данных вопросов во фракции депутаты соберутся на заседание парламентской коалиции большинства.
Напомним, 22 августа президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.
Депутаты соберутся 25 августа, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.

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