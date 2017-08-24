В Бишкеке состоится IV открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу

24 августа 2017, 10:59 Комментарии

26 и 27 августа на Старой площади стартует IV открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу 3х3 Bishkek Open 2017, сообщает пресс-служба мэрии.

Данное мероприятие в этом году приурочено к празднованию 90-летия кыргызского баскетбола. В 1927 году в рамках первой спартакиады Киргизии приняли участие мужские и женские баскетбольные команды Ошской и Иссык-Кульской областей, Чуйской долины и столицы. Этот год и считается официальной датой рождения отечественного баскетбола.

"Сам турнир имеет небольшую историю, но уже приобрел большую популярность среди спортсменов не только Кыргызстана, но и других стран. В первом чемпионате, в четырех различных категориях, принимало участие 24 команды, в том числе и из Таджикистана. С каждым годом число участников только растет, и в этом году в чемпионате принимает участие уже 80 команд. Помимо команд из столицы и регионов республики, в чемпионате также принимает участие большое количество команд из Казахстана и Узбекистана. В 2015 году чемпионом в самой престижной категории "Мужчины 18+" стала команда из города Санкт-Петербург (Россия). В июне 2017 года баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта и будет представлен на Олимпиаде 2020 года в Токио", – говорится в сообщении.