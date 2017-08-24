Крушение Боинга: вопрос с возмещением ущерба скоро решится

24 августа 2017, 11:10 Комментарии

Вопросы по возмещению ущерба государству, турецкой стороной, нанесенного в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ будут решены в ближайшее время. Об этом и.о. премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев сказал в ходе совещания с руководителями госорганов, на котором обсуждены вопросы по возмещению турецкой стороной материального ущерба государству, вызванного крушением 16 января 2017 года грузового самолета "Боинг-747", принадлежавшего турецкой компании ACT Airlines.

"Межведомственная рабочая группа и правительственная комиссия проделали большую работу по оказанию помощи пострадавшим. У многих пострадавших утеряны многие документы. Им выданы новые паспорта, свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, свидетельства о браке, документы на жилье. Родственникам погибших выданы свидетельства о смерти. Были споры внутрисемейного характера, которые затягивали оперативное решение вопросов по оформлению документов, необходимых для переговоров с турецкой стороной. Оперативно оказана медицинская и психологическая помощь, также по итогам переговоров с ACT Airlines 34 человека — родственники погибших прошли реабилитационный отдых в городе Анталия", — сообщил Абулгазиев.

По завершению переговоров с турецкой стороной, на основании достигнутых результатов, правительственная комиссия предоставит общественности подробную информацию на специально организованной пресс-конференции.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.