Эксперты приняли декларацию по сохранению 23 ландшафтов ареала обитания снежного барса

24 августа 2017, 11:02 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистемы эксперты приняли декларация по сохранению 23 ландшафтов, где обитает краснокнижное животное.

По словам директора Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова, первая декларация была принята в 2013 году, тогда было определено 20 ландшафтных зон, где обитают снежные барсы, на сегодня их 23.

"Вообще цель сегодняшнего форума – принятие декларации по сохранению 23 ландшафтов ареала обитания снежного барса до 2020 года и продолжение его популяции", - сказал Рустамов и добавил, что окончательно она будет принята и подписана главами делегаций завтра.

"Со стороны Кыргызстана разработана программа по сохранению ландшафтов места обитания снежного барса. Были введены новые нормативно правовые акты, были ужесточены меры для предотвращения браконьерства. Сейчас браконьеры не могут сказать, что нашли шкуру барса где-то на улице, потому что под штрафы попадают и те, кто повесил шкуру в кафе, например. Штраф составляет 1,5 млн сомов, ранее было 500 тыс.", - сказал он.

Также он рассказал, что в рамках Форума поступили инвестиции для сохранения снежного барса.

"В этом направление поработала программа развития ООН в КР. Скоро будет запущен проект Западный Тянь Шань, кроме того, были закуплены фотоловушки и установлены в местах, где, по предпосылкам, обитают снежные барсы. Также мы работаем с местным населением. Это джааматы Алая и Кемина. И эти джааматы обеспечиваем снаряжениями, которые закупаются за счет международных организаций. С помощью населения сохранять стало легче. Они знают, кто ведет охоту", - добавил он.