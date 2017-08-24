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Кыргызскому баскетболу 90 лет: празднования пройдут в выходные

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444311-ru.html

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24 августа 2017, 11:06       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке с 26 по 27 августа 2017 года на Старой площади пройдет IV открытый чемпионат Кыргызской Республики по баскетболу 3х3 Bishkek Open 2017.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, мероприятие в этом году приурочено к празднованию 90-летия кыргызского баскетбола.
"В 1927 году в рамках первой спартакиады Киргизии приняли участие мужские и женские баскетбольные команды Ошской и Иссык-Кульской областей, Чуйской долины и столицы. Этот год и считается официальной датой рождения отечественного баскетбола. Предстоящий турнир имеет небольшую историю, но уже приобрел большую популярность среди спортсменов не только Кыргызстана, но и других стран. В первом чемпионате в четырех различных категориях принимало участие 24 команды, в том числе и команды из Таджикистана. С каждым годом число участников только растет, и в этом году в чемпионате принимает участие уже 80 команд", - поясняют в ведомстве.
Отмечается, что помимо команд из столицы и регионов республики, в предстоящем чемпионате также принимает участие большое количество команд из Казахстана и Узбекистана.
Организаторами данного турнира выступают Федерация баскетбола Кыргызской Республики совместно с Дирекцией по Олимпийским видам спорта КР при поддержке мэрии города Бишкек.
Вход на соревнования свободный. Турнир начнется в субботу в 10:00 утра.

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