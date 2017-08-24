Айсулуу Тыныбекова завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Париже (видео)

24 августа 2017, 10:35 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Париже.

В весовой категории до 58 кг в схватке за третье места кыргызстанка победила спортсменку из Китая Нининг Ронг со счетом 6:5.

Как ожидается, сегодня на ковер выйдет Мээрим Джуманазарова в весовой категории до 69 кг.

Другие представительницы Кыргызстана - Айпери Медет (до 75 кг) и Назира Марсбек кызы (до 55 кг) - не смогли показать хорошие результаты.

Далее также ожидается выступление кыргызских борцов вольного стиля.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на чемпионате мира в Париже. Отечественные спортсмены боролись в 8 весовых категориях. Хороший результат смог показать двукратный чемпион мира среди студентов Каныбек Жолчубеков, который вел борьбу в весовой категории до 59 кг. Он уступил в схватке за "бронзу" и занял итоговое 5 место.