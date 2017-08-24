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Айсулуу Тыныбекова завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Париже (видео)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444310-ru.html

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Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира (видео)

Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

24 августа 2017, 10:35       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Париже.
В весовой категории до 58 кг в схватке за третье места кыргызстанка победила спортсменку из Китая Нининг Ронг со счетом 6:5.
Как ожидается, сегодня на ковер выйдет Мээрим Джуманазарова в весовой категории до 69 кг.
Другие представительницы Кыргызстана - Айпери Медет (до 75 кг) и Назира Марсбек кызы (до 55 кг) - не смогли показать хорошие результаты.
Далее также ожидается выступление кыргызских борцов вольного стиля.
Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на чемпионате мира в Париже. Отечественные спортсмены боролись в 8 весовых категориях. Хороший результат смог показать двукратный чемпион мира среди студентов Каныбек Жолчубеков, который вел борьбу в весовой категории до 59 кг. Он уступил в схватке за "бронзу" и занял итоговое 5 место.

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